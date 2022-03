Drame de Strépy-Bracquegnies : la police lance un appel à témoins via le numéro gratuit 0800/30.300

La police lance un appel à témoins après la collision qui a fait six morts et des dizaines de blessés dimanche matin à Strépy-Braquegnies. Toute personne qui aurait été témoin des faits peut se manifester auprès des enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 mais également via l'adresse de courriel avisderecherche@police.be.

La police émet cet appel à témoins à la requête de la juge d'instruction Neveu de Mons. Les personnes concernées seront recontactées dans les plus brefs délais pour recueillir leur témoignage.

Pour rappel, dimanche vers 05h08, un groupe de gilles et leurs accompagnants qui préparaient le carnaval de Strépy-Braquegnies a été percuté par un véhicule qui circulait à vive allure dans la rue des Canadiens. Six personnes ont perdu la vie.