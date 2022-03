Drame de Strépy-Bracquegnies : l’humoriste Freddy Tougaux lance un appel au calme

"Le public ne connaît pas la loi, et moi pareillement, je ne suis pas du tout un expert. Donc quand on entend le mot d’inculpation pour homicide involontaire, on peut avoir l’impression que ça réduit la chose et la responsabilité de la personne", reconnaît-il.

Pour autant, l’humoriste appelle à rester calme et à attendre que l’enquête suive son cours. "Tant qu’on n’a pas tous les éléments, que l’enquête n’est pas terminée et qu’il n’y a pas de jugement ferme déposé, je pense qu’il faut rester calme par respect pour les familles, aux endeuillés, aux personnes décédées ou blessées."

"Essayons de garder ce calme un maximum pour pouvoir être serein et avancer. Et après, si les choses ne vont pas dans le sens que l’on aurait aimé, on peut s’exprimer et faire une action collective qui aura de la force et qui pourra, espérons-le, changer les choses pour que cela n’arrive plus à l’avenir."