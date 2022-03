Drame de Strépy-Bracquegnies : Freddy Tougaux souligne "l’efficacité", "le calme" et "l’humanité" des équipes de secours

"On sait à quel point le service médical est en galère depuis deux ans, et là on est arrivés dans un lieu tout à fait serein alors que c’était l’urgence totale. Il y avait 35 personnes au sol, et tout le monde s’occupait de chacun."

Un mélange d’émotions

Freddy Tougaux l’admet, il ressent de la colère. "Evidement qu’il y a de la colère. On passe par toutes les émotions, c’est sûr : les gens passent par la terreur, puis par la tristesse. Ensuite on se pose des questions sans réponses et donc les gens commencent à s’énerver. C’est un processus humain."

L’humoriste se souvient de trois gilles en particulier. "Ils étaient totalement perdus au milieu du poste médical. On les a pris de côté, déshabillés parce qu’ils étaient encore en costume de gille et puis ils ont craqué tous les trois. Ils étaient lucides et calmes depuis le début et puis tout d’un coup les gens craquent."