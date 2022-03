Drame de Strépy-Bracquegnies : CD&V et Vooruit remettent le permis à points sur la table

Également interrogé, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a rappelé la mise en place du premier plan fédéral de la sécurité routière, intitulé "all for zero", lancé en novembre dernier. L'un des objectifs est d'augmenter le risque de se faire contrôler. Un suivi plus intense et une formation plus efficace des récidivistes est également prévue. "Ce n'est pas du slogan, c'est, selon l'institut Vias, la mesure la plus pertinente", a appuyé Nicolas Parent (Ecolo), parlant d'une possibilité de faire chuter de 40 à 50% la récidive avec cette mesure.

Dans l'opposition, Catherine Fonck (Les Engagés) a plaidé pour plus de fermeté en matière de retrait de permis définitif et de confiscation définitive des véhicules.

De son côté, Leslie Leoni (PS), échevine louviéroise, visiblement très émue, a tenu à "relayer le message des familles qui ont toutes appelé au calme". Elle a exhorté à accélérer l'installation du parquet de la sécurité routière et d'ouvrir la réflexion sur l'apologie de la vitesse sur les réseaux sociaux, pratique à laquelle s'adonnait l'auteur de l'accident de Strépy.

La séance plénière a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Strépy-Bracquegnies, mais aussi en mémoire des victimes des attentats du 22 mars 2016.

Aux petites heures dimanche matin, une voiture circulant à vive allure avait heurté un groupe carnavalesque, faisant 6 morts et 39 blessés.