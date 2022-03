Drame de Srépy-Bracquenies : "La juge a estimé qu’il n’y avait pas d’indice selon lesquels il y aurait une intention homicide"

L’homicide involontaire qui est désormais la qualification retenue est défini par l’article 418 du code pénal : c’est celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, ajoute Benjamine Bovy. Mais elle précise qu’un juge d’instruction peut requalifier les faits à tout moment de la procédure, si de nouveaux éléments font apparaître qu’il y avait une intention homicide. A la fin de l’instruction, la chambre des mises qui décidera de l’avenir du dossier pourra encore requalifier les faits en meurtre si des éléments laissent penser qu’il y avait une volonté de tuer. Les victimes pourront se constituer partie civile et elles auront leur mot à dire.

Benjamine Bovy ajoute : "La juge d’instruction est une magistrate et elle applique le droit. Je pense qu’elle a certainement énormément d’empathie pour l’émotion populaire. C’est une juriste qui regarde les éléments froidement. Si elle estime qu’il n’y a pas d’intention homicide, elle totalement libre de son choix. Le système pénal est bien fait. On ne peut pas demander aux victimes ni à leurs proches de juger eux-mêmes, parce qu’ils n’ont pas la distance. Un juge est impartial et neutre. Il doit regarder les éléments objectifs du dossier. Il ne peut pas suivre l’émotion populaire, même si peut-être au fond de lui il la comprend".