Drame de Melilla : le Premier ministre espagnol renvoie la balle dans le camp du Maroc

Le bilan humain du drame n'est pas encore officiellement connu et pour le moment, les autorités évoquant une "trentaine" de décès, soit le plus lourd jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les deux enclaves.

Il a provoqué l'indignation internationale, avec notamment des propos d'une sévérité rare de la part de l'ONU, ainsi que l'ouverture de deux enquêtes en Espagne et une mission d'information au Maroc.

Ce nouveau drame migratoire aux portes de l'UE survient après que Madrid et Rabat ont normalisé à la mi-mars leurs relations à la suite d'une brouille diplomatique de près d'un an à propos de la question du territoire disputé du Sahara occidental.