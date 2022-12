Drame de Melilla : Amnesty accuse Rabat et Madrid d’avoir "contribué à la mort" de migrants

"Six mois plus tard, les autorités espagnoles et marocaines continuent de nier toute responsabilité dans le carnage de Melilla", alors que "les preuves s’accumulent au sujet de multiples violations graves des droits humains […] Cette situation sent la dissimulation et le racisme", estime la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, citée dans un communiqué de l’organisation.

Le 24 juin dernier, près de 2000 clandestins, en majorité originaires du Soudan – pays très pauvre miné par les conflits -, avaient tenté de pénétrer dans l’enclave de Melilla, située sur la côte nord.

La mort d’au moins 23 d’entre eux, selon Rabat, représente le bilan humain le plus lourd jamais enregistré lors des tentatives d’intrusion de migrants dans cette enclave ou dans celle de Ceuta, qui constituent les deux seules frontières de l’UE sur le continent africain.

Cette tragédie avait provoqué l’indignation internationale, l’Onu dénonçant un "usage excessif de la force" de la part des autorités marocaines et espagnoles.