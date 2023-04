Drame de la traversée clandestine au départ de la Tunisie : "Le premier visage qui a rendu l’âme est celui d'une petite fille de 6 mois"

L’Italie et l’UE apportent une aide financière aux garde-côtes tunisiens

Pour limiter cette immigration clandestine, l’Italie et l’Union européenne apportent une aide financière à la Tunisie. Principal bénéficiaire : la garde maritime Tunisienne. Les gardes côtes sont formés, équipés et financés par l’Europe. Un soutien qui a permis à la Tunisie de considérablement augmenter les interceptions au large de ses côtes. Plus de 30 000 personnes l’an dernier (+38% par rapport à 2021). Au moins 18 000, depuis le début de cette année. Des ONG accusent les gardes côtes tunisiens de faire des manœuvres dangereuses, qui auraient fait chavirer des embarcations.

Les pêcheurs sont en première ligne, face à ces drames humains. "Ça nous arrive souvent, mes collègues et moi, de voir des migrants en situation de détresse en mer", explique Rabah Chelli. "On vient les secourir, on les fait monter sur le bateau. On les livre à la garde maritime ou bien on les appelle par radio pour qu'ils viennent les chercher".

Récemment, deux corps sans vie sont arrivés là

"Mais en même temps, on n’a pas le droit de les aider !" ajoute-t-il prudemment. "Lorsqu’on les fait monter sur notre bateau, ils sont nombreux et la grade maritime peut croire qu’on les aide à fuir. Elle peut nous confisquer notre bateau. On a peur de ça ! Donc on essaye de ne pas trop intervenir".

Les pêcheurs tombent parfois sur des corps sans vie, échoués sur les côtes. Rabah Chelli pointe son index vers l’oued : "Récemment, deux corps sont arrivés là. C’est le courant qui les a trainés jusque-là. Des enfants les ont retrouvés là".

Depuis le début de l’année, au moins 200 migrants ont perdu la vie ou sont portés disparus. Selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), le premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017, officiellement avec 441 vies perdues, un chiffre en deçà de la réalité.

Les morgues à Sfax sont débordées. Les dépouilles y restent quelques semaines, voire quelques mois, avant d’être enterrées dans les cimetières, dans des zones réservées aux inconnus. Sur les pierres tombales, seules des dates sont indiquées. Rares sont celles qui ont retrouvé une identité.