Drame de la solitude à Laeken : à la maison de quartier Mellery, les seniors veillent les uns sur les autres

On ne peut pas obliger les gens

Jamal Garando, coordinateur de la maison de quartier Mellery

Même si les voisins et les travailleurs veillent dans ces immeubles à appartements, certains restent isolés malgré tout. C’est ce qu’explique le coordinateur de cette maison de quartier, Jamal Garando. "On ne peut pas obliger quelqu’un à avoir une vie sociale. Nous, on propose, on fait un maximum d’activités pour eux, on fait tout le nécessaire par rapport à ça, mais on peut pas obliger quelqu’un."

De toute évidence, dans ce petit clos de 180 logements sociaux, c’est plus simple de faire attention à chacun. Mais pour des grandes cités résidentielles de 3000 unités, comme c’est le cas à la Cité modèle, c’est plus difficile. Néanmoins, Jamal Garando appelle les familles des seniors qui vivent dans des grands immeubles à ne pas les laisser isolés, et à faire le lien avec la maison de quartier, les animateurs et assistants sociaux.