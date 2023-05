Drame de la solitude à Bruxelles : le corps d’un homme mort depuis plus d’un an découvert dans un appartement social

A Bruxelles, le corps d’un homme a été découvert dans le studio qu’il occupait dans un immeuble d’appartements sociaux

Selon les premiers indices découverts sur place, le décès remonterait à plusieurs mois, voire peut-être à un an et demi.

C’est le frère du défunt, venu lui rendre visite après une longe absence, qui aurait donné l’alerte. Il y a une dizaine de jours, la police a forcé la porte du studio et découvert le corps d’un homme âgé d’une soixantaine d’années. Dans le quartier, c’est l’incompréhension. Comment se fait-il que personne n’ait remarqué sa disparition ? "On est tous affectés parce qu’on se dit que ce n’est pas possible que personne n’ait rien remarqué. C’est indécent de terminer sa vie comme ça, momifié. C’est impardonnable", témoigne une habitante du quartier.

Rien n’a inquiété les services sociaux et le voisinage : ni les loyers impayés, ni l’absence de consommation d’énergie ou de réponse aux convocations. Selon Lisbet Temmerma, présidente du foyer de Laeken, le montant des loyers impayés n’a pas atteint le seuil d’alerte qui d’éclanche une procédure d’enquête. "Est-ce qu’il y a quelqu’un dans le voisinage ou dans la famille qui a dit :'Attention, on n’a plus de nouvelles' ? Ce n’était pas le cas. Si personne ne donne une alerte, le seul moyen qu’on a, c’est d’entamer une procédure pour demander une autorisation pour ouvrir cette porte dans le logement. Cela peut prendre des mois", explique-t-elle.

Le décès de cet homme isolé est passé inaperçu, entre les mailles d’un filet dont les trous étaient sans doute bien trop grands.