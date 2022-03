Drame de Bracquegnies : l’avocat de Paolo F. remet en cause la signalisation du carnaval, "c’était totalement involontaire"

Ces faits ne sont plus qualifiés de meurtre par la juge d’instruction : "La juge d’instruction a pris son temps pour interroger mon client", a expliqué l’avocat sur le plateau de VivaCité. "Elle voulait un maximum d’informations, tant des témoignages que des rapports techniques, lui permettant de constater qu’à l’heure actuelle il n’y avait aucun élément lui permettant de dire qu’il y avait une volonté de la part de mon client de commettre ces faits, c’était totalement involontaire".

Selon Frank Discepoli, Paolo F. "émerge petit à petit et se rend compte petit à petit de l’ampleur du drame, il était complètement coupé du monde extérieur et n’avait même pas conscience de l’ampleur du drame et des dégâts, c’est-à-dire qu’il se demandait même si parmi les victimes il n’y avait pas des membres de sa famille ou de ses amis. Petit à petit, au fur et à mesure où l’enquête avançait, on lui faisait part qu’il y avait de plus de décès, de plus en plus de blessés, et toutes ses pensées vont à toutes ces personnes qui, et on peut le comprendre, ont du ressentiment voire de la haine à son égard, et c’est totalement compréhensible. Maintenant il faut quand même savoir qu’on est dans un cadre totalement involontaire".