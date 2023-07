Drame aux 24h de Spa - Gaëtan Vigneron avec Damon Hill : "Faut-il rouler quand on n’y voit rien?"

Max Verstappen a fait ce qu’il sait faire de mieux ce samedi : gagner. Vainqueur du shootout, le Néerlandais a également remporté la deuxième course sprint de la saison, en Autriche. Accompagné de Damon Hill, ex-champion de F1 (en 1996), Gaëtan Vigneron est revenu sur les faits marquants de la journée à Spielberg.

À commencer par le duel musclé entre Verstappen et Sergio Pérez, les pilotes Red Bull. "J’ai été assez surpris que le Mexicain soit combatif. Pérez était assez chaud aujourd’hui. Et c’est intéressant car avec tous les problèmes que Sergio a eus, je pensais qu’il allait être plus discret".

"Au final, Verstappen a terminé avec 20 secondes d’avance, a poursuivi le Britannique, mais on a de belles batailles à tous les étages. Aussi grâce aux pilotes qui ont opté pour les slicks. L’assèchement de la piste amène toujours ces scénarios incertains".

Notre envoyé spécial est ensuite revenu sur le drame survenu en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le jeune pilote Dilano Van t Hoff, 18 ans, est décédé, samedi matin, dans un accident.

"On doit faire en sorte que ce sport soit le plus safe possible. Il y a déjà eu beaucoup d’améliorations. La FIA devra se pencher sur la cellule de survie… et qu’elle puisse résister quand une voiture percute violemment cette cellule, pour que le pilote puisse survivre à ce genre de choc. La visibilité est un autre problème. Faut-il rouler quand on n’y voit rien ? J’ai conduit sous la pluie à Spa très souvent. La visibilité était quasi nulle. Mais les pilotes aiment aussi rouler dans ces conditions humides. Ils aiment le challenge. Ce sont les deux aspects antagonistes. Faut-il enlever les risques ou garder le frisson en exceptant le danger?", a conclu Damon Hill.