Drame à Strépy-Bracquegnies : plus de 150 témoins se sont manifestés

Le parquet a souligné que "des moyens importants sont mis en œuvre dès lors que pas moins de dix enquêteurs de la Police judiciaire fédérale ont été chargés de procéder aux auditions. Ces dernières ont déjà été partiellement réalisées, et se poursuivront dans les jours et les semaines qui viennent compte tenu du nombre important de témoins ou victimes à entendre."

Le chauffeur de la voiture qui a foncé dans la foule au carnaval de Strépy-Bracquegnies, Paolo F., a été inculpé d'homicide involontaire résultat d'un accident de la route et de coups et blessures involontaires. Il a été placé sous mandat d'arrêt et écroué à la prison de Tournai. La chambre du conseil a confirmé son maintien en détention pour un mois.