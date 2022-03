Drame à Awans : comment appréhender un acte d’une telle violence ?

C’est toujours la consternation après ce drame effroyable à Awans, en région liégeoise. Un père a tué sa femme et ses deux enfants de 12 et 15 ans avant de se suicider.

Les quatre corps sans vie n’ont été découverts par des proches que lundi matin dans l’habitation familiale, mais les faits ont eu lieu durant la nuit de dimanche à lundi.

Une crise au sein du couple à l’origine du drame

Il y a encore beaucoup de points d’interrogation, mais c’est bien une crise au sein de ce couple de kinésithérapeutes qui est à l’origine du drame.

C’est ce que confirme d’ailleurs une courte lettre laissée par ce père de famille de 44 ans pour tenter d’expliquer son geste. Il a tué sa femme à coups de hache, poignardé ses enfants après les avoir semble-t-il endormis à l’aide de médicaments, pour enfin se suicider au moyen d’une disqueuse.

Un drame qualifié d’homicide-suicide par Serge Garcet, professeur à l’ULiège en Criminologie, expert en victimologie : "On va retrouver, dans plus de 50% des situations d’homicide-suicide une situation où il y a des problématiques de couple qui vont, d’une façon ou d’une autre, mener au suicide. Dans ce cas-ci, il y a deux points peut-être à prendre en compte. D’une part, le fait de tuer sa compagne et ensuite de s’en prendre aux enfants."

Des "homicides altruistes"

Mais qu’est-ce qui pousse un individu à tuer ses propres enfants ? "C’est cette idée d’homicides altruistes qui serait de considérer qu’à partir du moment où j’ai tué la mère de mes enfants et que je compte me donner la mort, l’avenir des enfants et la souffrance qui va en découler pour eux est insupportable", explique Serge Garcet, "et je ne peux pas, puisque j’aime mes enfants, leur infliger cela. Et donc à ce moment-là, le fait de les tuer, ce qui peut évidemment paraître paradoxal, peut aussi se comprendre dans une logique de protection, d’évitement de la souffrance pour les enfants."

Ce drame marque par son caractère particulièrement violent. "Pour pouvoir imaginer et appréhender la violence de l’acte, il faut pouvoir se mettre dans la tête de l’auteur", confie l’expert. "Celui-ci décide de mettre un terme à une situation qu’il considère vraisemblablement dans une impasse. Une situation qui, de plus, constitue très certainement un effondrement narcissique fondamental puisqu’on a pu observer dans la littérature que les dimensions de fusion au sein du couple, de possessivité aussi dans le cadre de la relation étaient des éléments importants. Et donc, cette personne se retrouve finalement complètement démunie par rapport à tout ce qui constituait son monde. Dès lors, la violence qui est finalement une expression paroxystique à un moment donné où il ne peut plus faire face, est une façon d’exprimer ce désarroi. Cette désespérance s’exprime au travers d’une violence qui est une forme de violence émotionnelle. Et elle va être d’autant plus exacerbée que la personne perd pied par rapport à cela."

L’enquête se poursuit mais l’action publique sera évidemment éteinte, il n’y aura pas de procès, puisque l’auteur des faits s’est donné la mort.