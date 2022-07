Drake rejoint les Backstreet Boys sur scène pour "I Want It That Way"

À l’occasion de leur concert à Toronto, les Backstreet Boys ont fait une belle surprise à leurs fans : le rappeur Drake, originaire de la ville, les a rejoints sur scène pour chanter ensemble leur tube "I Want It That Way".

Quand le titre est sorti en 1999, Drake avait 13 ans. L’artiste a confié qu’il associait cette chanson à un souvenir ému, celui d’une danse avec une fille dont il était amoureux, lors de sa bar mitzvah : "C’était la première fois que je me sentais reconnu et c’était la première fois que j’avais l’impression d’avoir une chance d’être cool."

Drake et les cinq membres du groupe ont pris un plaisir non dissimulé à partager ce moment sur scène. Le rappeur a qualifié le titre d'"une des meilleures chansons dans l’histoire de la musique" tandis que les Backstreet Boys ont rendu hommage à son répertoire en chantant un passage de "Hold On, We’re Going Home". A voir les fans en délire durant ce final en apothéose, le phénomène Boys Band à la sauce 90’s est bien parti pour encore durer.