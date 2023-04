Drake loue son studio d’enregistrement pour une somme dingue !

Au vu des précédentes dépenses de Drake, la privatisation d’un stade entier pour un rancard et le parie d’un million de dollars sur la victoire de l’Argentique, on peut en déduire que le rappeur n’a pas la même notion de l’argent que tout un chacun. Cette fois-ci, l’artiste originaire de Toronto a mis à disposition son studio personnel à un prix démesuré.

En théorie, l’idée paraît intéressante pour les jeunes artistes qui souhaitent enregistrer dans les mêmes conditions que l’artiste le plus populaire de 2022, selon Chart Data. Toutefois, le prix de ce home studio à Toronto peut en refroidir plus d’un. Pour avoir la chance d’enregistrer chez Drake, vous devrez débourser 250.000 $ par heure. Malgré le prix et l’équipement personnalisé, l’annonce précise bien que Drake et l’ingénieur son ne sont pas inclus dans la réservation.

L’offre a été publiée sur l’application dédiée à la recherche et à la réservation de studios d’enregistrement, Stufinder. La société a tout d’abord vérifié la véracité de l’annonce auprès de Drake et de son équipe, qui ont confirmé. Actuellement, le rappeur américain Riff Raff est le premier à avoir réservé deux heures.

Drake serait-il en train de se renflouer après toutes ses dépenses ?