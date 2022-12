Drake célèbre les 42 (!) fois où il a songé à demander quelqu'un en mariage de manière très spéciale

"Certified Lover Boy" est un nom qui va plutôt bien à ce rappeur canadien de 36 ans. Drake n’a jamais caché son amour pour les femmes et a vécu plusieurs histoires. Pourtant, il reste un cœur à prendre et ne s’est jamais marié. Ce n’est pas faute d’y avoir pensé, et même 42 fois.

Intitulé "Previous Engagements", le collier est composé de 42 bagues de fiançailles avec 351,38 carats de diamants montés sur de l’or blanc 18 carats. L’équipe d’Alex Moss a mis plus d’un an pour créer ce bijou en sélectionnant minutieusement chaque diamant. De quoi faire parler de ce lover boy sur la toile…