"Dragons", une petite merveille d'animation à voir sur Ouftivi

Après, en vrac, Antz, les Shrek, les Madagascar, Kung Fu Panda et Monstres vs Aliens, entre autres, Dragons est une des pépites des studios Dreamworks. Le premier volet de la trilogie de Dean DeBlois est à découvrir le samedi 15 juillet à 20h30 sur Ouftivi et Auvio.

Techniquement, Dreamworks est au point depuis un moment. Visuellement, Kung Fu Panda, par exemple, était absolument somptueux, avec un sens de l'éclairage, des paysages et des textures éblouissant. De ce côté-là, rien à redire.

C'est au niveau des histoires que le studio restait à la traine. Là où Dreamworks restait bien loin derrière Pixar, c'était du côté du contenu. La spécialité de Dreamworks, c'était jusqu'ici les références en pagaille et le second degré à tous les étages. Il manquait de vraies histoires susceptibles de captiver et émouvoir.

C'est à présent chose faite. Dans Dragons (Comment entraîner son dragon en traduction littérale du titre original), il y a enfin une vraie histoire au premier degré. Ca n'empêche nullement l'humour bien sûr. Mais c'est un humour qui découle des situations plutôt que des citations et des références à la culture populaire. Et ça fait toute la différence. Ca fait un beau, très beau même, film d'animation.

Bien sûr, certains ressorts dramatiques sont connus. On pense un peu, dans la trame, au sublime Géant de fer de Brad Bird (dessin animé sublime à rattraper séance tenante si vous ne le connaissez pas). Voire un tout petit peu à Avatar. Mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est l'originalité du traitement. Et le film a à la fois du cœur et de la personnalité.