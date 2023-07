"Dragons 2": humour, émotion, bravoure et la voix de Cate Blanchett

Une paire d'ailes supplémentaire

Dans "Dragons 2", Harold retrouve sa mère enlevée par un dragon alors qu'il n'était que bébé. Avec son aide, le jeune Viking parviendra après d'épiques batailles à instaurer la paix "qui change le monde". "De bons dragons sous la coupe de gens mauvais, font de mauvaises choses", lui fait-elle remarquer avec la voix de Cate Blanchett dans la version originale.

"Avec mes enfants, nous avons adoré le premier film. Quand on m'a proposé de faire une voix dans Dragons 2, j'ai été intriguée. Je devais uniquement employer ma voix pour ce rôle dans un film animé dernier cri, et c'était incroyable à faire", a confié l'actrice américaine à la presse à Cannes.

L'essentiel du dessin animé a été réalisé par les équipes DreamWorks avec la technologie de "motion capture" (capture de mouvements d'un acteur réel pour les appliquer ensuite au modèle virtuel). Pour la première fois, le studio américain a utilisé un nouvel outil qu'il a développé et fait breveter, et qui apporte une plus grande fluidité dans les mouvements et les attitudes.

"Dans le premier film, Krokmou nécessitait quatre fois plus de manipulations qu'un personnage humain à cause de ses quatre pattes et de sa paire d'ailes. Dans Dragons 2, le gentil dragon s'offre une paire d'ailes supplémentaire. Grâce à cet outil, nous avons pu explorer plein d'idées", explique DreamWorks, déterminé à "aller toujours au-delà des attentes du public". Le studio américain a fêté à Cannes son 20e anniversaire.

Le film est à voir le samedi 22 juillet à 20h30 sur Ouftivi et Auvio.