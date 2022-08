Dragon Ball x Fortnite : la collab de trop ?

Parmi les accessoires issus de l’univers de Dragon Ball, on peut y retrouver le Bâton magique, le Poisson Oracle et la carapace de Kamesennin (en accessoires de dos). A savoir que le Bâton magique et la carapace de Kamesennin serviront également de pioches ! En accessoire de vol, on retrouve l’emblématique Nuage magique et la Nacelle. Autant dire que les fans de la saga sont servis.