"Dragon Ball Super : Super Hero" - trailer avec un Gohan surpuissant

Tic-tac tic-tac plus qu’un petit mois avant la sortie du film "Dragon Ball Super : Super Hero", attendu le 5 octobre dans les salles. 21e long métrage de la licence "Dragon Ball" qui suscite pourtant toujours l’intérêt des fans. Aux Etats-Unis où il est déjà sorti, le film connait d’ailleurs un succès phénoménal.

"Dragon Ball Super" est une suite directe du manga "Dragon Ball" et de la série "Dragon Ball Z". Un premier film, "Dragon Ball Super : Broly" était sorti fin 2018 au Japon et en 2019 dans le reste du monde. Ce film-ci met en avant Gohan le fils de Son Goku, comme on le voit dans cette nouvelle bande-annonce.

L’histoire démarre alors que l’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les " Super Héros ", ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !