"Dragon Ball Super : Super Hero" : le film rencontre un étonnant succès aux USA

Sorti en juin au Japon et ce week-end aux Etats-Unis, "Dragon Ball Super : Super Hero" s’est dévoilé dans une mini bande-annonce le 6 juillet et a fait l’objet de pas mal de critiques d’après Le Point. Et pour cause, le teaser est focus sur Gohan et sa nouvelle transformation, jusqu’alors non-divulguée.

Malgré ce spoil qui ne permettra pas la surprise comme il en a été lorsque Son Goku a dévoilé son "Supa Saiyajin Godo" pour la première fois, les salles de cinéma outre-Atlantique se sont quand même remplies ce week-end. Ce qui est assez étonnant parce que le succès de "Dragon Ball" n’a pas été aussi spectaculaire aux USA qu’en Belgique ou en France où de nombreux fans ont plongé dans la saga japonaise en lisant les BD mais aussi en regardant l’anime notamment dans le Club Dorothée.

L’univers de "Dragon Ball" s’est alors décliné en mangas qui se voient être réédités, en animes, en films, en jeux vidéo et produits dérivés. Aux Etats-Unis, "Dragon Ball" devient une référence notamment dans "South Park" ou encore dans "Buffy contre les vampires", ce qui a suscité la curiosité des téléspectateurs qui ont aussi plongé dans les aventures de Son Goku, Vegeta, Bulma etc. et qui y ont adhéré.

Mais si la nostalgie et la curiosité pourraient en partie expliquer l’engouement dans les salles américaines qui a permis à "Dragon Ball Super : Super Hero" d’occuper la première place du Box-office américain, c’est d’après ActuaLitté, surtout le streaming lors de la pandémie de covid qui a suscité l’intérêt pour les animes en général qui en est la cause, "entraînant par la même occasion, une hausse des achats de mangas".

Toujours selon ActuaLitté, Yen Press (une maison d’édition spécialisée dans les mangas), observe une augmentation des ventes de mangas sur le marché américain. D’après Kurt Hassler, le directeur général, l’année 2020 a permis à l’éditeur américain de battre un record.