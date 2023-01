Drag Race débarque en Belgique : pourquoi est-ce un phénomène mondial ?

Dans Drag Race Belgique, préparez-vous à découvrir de nombreuses surprises. Après une entrée spectaculaire, les drags se prépareront pour un mini-challenge (individuel, fun et non éliminatoire) et un maxi-challenge pour lequel elles devront se présenter face au jury au risque de mettre en péril leur place dans l’aventure.​

Les deux drags qui n’auront pas satisfait le jury devront alors s’affronter dans un lyp-sinc sur lequel elles seront jugées pour leur performance. Au terme de ce lip-sync, on annoncera celle qui continue l’aventure à l’aide du leitmotiv de Rupaul "Shantay You Stay" et celle qui doit malheureusement la quitter "Sashay Away".