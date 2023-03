Drag Race Belgique: une sixième émission pleine d'émotion, de partage et de bienveillance

Grâce à sa victoire au mini challenge, Peach a pu attribuer nos personnalités aux quatre autres candidates. Les duos ont donc été désignés comme ceci : Peach et l’animateur Olivier Fraipont, Mademoiselle Boop et la comédienne Tamara Payne, Athéna Sorgelikis et l’animatrice radio Lara Bellerose, Drag Couenne et le présentateur météo Stéphane Piedboeuf, et enfin Susan et l’animateur David Wathelet.

Le maxi-défi de cette semaine est donc le "drag makeover", ce qui signifie que nos candidates ont dû apprendre à nos invités à se transformer en de véritables drag queens.

Les filles, je ne vous apprends rien en vous disant que dans l’univers Drag Race, il existe plusieurs types de reines […] Pour ce maxi challenge, vous allez devoir faire de nos célébrités vos drag daughters, c’est-à-dire vos filles ! Nos invités sont à vous, vous allez pouvoir les prendre sous votre aile et les initier à l’art du drag puisque vous défilerez ensemble sur la scène, devant le jury. – Rita Baga.

Un relooking qui s’est opéré au niveau des cheveux, du maquillage et du look évidemment ! Certains ont dû dire adieu à leur moustache, d’autres ont porté des talons pour la toute première fois… Un challenge qui a permis à nos invités de découvrir plus en profondeur ce milieu qu’ils ne connaissaient pas.

S’il y a eu de nombreux éclats de rires, il y a également eu des instants plus poignants ; comme cet échange très touchant entre Athéna et sa drag daughter Artémis qui a touché nos jurés en plein coeur.