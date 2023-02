Drag Race Belgique : Rita Baga nous apprend l’art d’être une drag queen dans le Réveil de Tipik

A l'occasion de Drag Race Belgique (sur Auvio ce soir à 20h et en TV ce dimanche 19 février à 21h), Rita Baga (Jean-François Guevremont) nous explique son expérience en tant que drag queen, mais aussi l’art d’en être une dans Le Réveil de Tipik.

Après avoir conquis les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, la France ou encore le Royaume-Uni, ce programme hors du commun, basé sur la version américaine Rupaul’s Drag Race, arrive donc sur Tipik. Au total, 10 drag queens seront en compétition pour remporter le titre de La Queen belge du Drag. Elles seront jugées par Lufy et Mustii.

A la présentation, on retrouve la canadienne Rita Baga, figure respectée et reconnue dans la communauté LGBTQIA + au Québec. Ce matin, Jean-François Guevremont est venu dans Le Réveil de Tipik pour présenter le concept de l’émission. Il a également parlé de son expérience en tant que drag queen comme le temps qu’il prenait pour se maquiller et raconter qu’il pensait être drag une seule fois, pour l’anniversaire d’un ami. Par ailleurs, il nous explique bien qu’être drag queen, ce n’est pas se déguiser mais c’est un art.

Impatient de voir ce nouveau programme ? Découvrez sans plus attendre les premières minutes de l’émission.