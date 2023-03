Plus on avance dans la compétition, plus les challenges sont compliqués…

Rita Baga l’a bien compris et a demandé à nos drags de se confectionner un outfit "élégant et extravagant à faire pâlir les fashionistas de Tomorrowland". Nos candidates pouvaient uniquement utiliser les objets mis à leur disposition, à savoir des matelas pneumatiques, tentes, ballons et autres chaises de camping.

Si certaines étaient ravies de pouvoir démontrer leurs talents de couturières, d’autres ont éprouvé beaucoup plus de difficultés. Nos Queens ont-elles su séduire notre créateur belge et invité de la semaine Jean-Paul Lespagnard ?

Réponse dans cet extrait :