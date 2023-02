"Drag Race Belgique" , le phénomène international, vient de faire son arrivée en Belgique ! On vous donne rendez-vous tous les jeudis dès 20h sur Auvio et en télévision, les dimanches dès 21h00 sur Tipik pour un show haut en couleur ! Revivez les meilleurs moments de ce premier épisode avec nos prestigieuses juges invitées : Fanny Ruwet et Rokia Bamba !