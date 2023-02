Pour leur maxi-challenge, nos queens ont dû imaginer une publicité pour "vanter les mérites des produits incontournables de la gastronomie belge" : les frites, les gaufres et les chicons. Réparties en trois équipes, elles ont réfléchi au contenu et à la mise en scène pour chaque aliment. Le résultat hilarant a séduit nos deux invités prestigieux : BJ Scott et Jarry.