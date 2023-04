Plus on avance dans la compétition, plus les challenges deviennent complexes. Celui de cette semaine rassemble plusieurs compétences, dont celles de l’écriture, de l’acting et de l’interprétation.

Cette semaine, pour ce défi, nous allons tester vos qualités d’oratrice. Vous allez devoir élaborer le discours que vous prononceriez si vous deveniez Reine de Belgique […] Ce que j’attends de vous, c’est un discours inspirant et touchant mais qui soit drôle. – Rita Baga.

Un défi qui effraye plusieurs de nos drags : Athéna avoue avoir la phobie de l’écriture, Susan a peur de ne pas trouver les mots justes étant donné que le français n’est pas sa langue maternelle ; et Drag Couenne a du mal à structurer ses idées. Heureusement pour elles, Rita Baga est là pour les conseiller.

Grâce à sa victoire au mini-challenge, Mademoiselle Boop a pu définir l’ordre de passage de nos candidates face aux jurés. C’est elle qui a débuté, suivie d’Athéna, Susan et enfin Drag Couenne.

Des discours sincères et émouvants :