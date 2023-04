Drag Race Belgique : retour sur les 10 moments les plus marquants de cette première saison !

Après être passée devant le jury pour le drag makeover, challenge durant lequel s'est créé une belle complicité entre les personnalités de la RTBF et nos queens, Drag Couenne n'a pas su retenir ses émotions.

Même si Drag Race Belgique est une compétition, c'est avant tout une émission qui met en avant le drag et toutes les belles valeurs que cet art véhicule, et qui a permis à nos candidates de créer des liens sincères :

Très jeune, je suis un peu parti de ma famille et j'ai choisi une famille. Je disais toujours "c'est vous ma famille" à mes amis. Et maintenant, je me suis re-rapproché de ma famille biologique et j'ai deux supers familles ! Et je me suis senti encore avoir une nouvelle famille, la famille de Drag Race et j'étais là : "en fait, c'est magique !". - Drag Couenne.