Parmi les candidates qui se produiront lors de cette tournée 2023, on retrouve Angeria, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Ginger Minj, Jaida Essence Hall, Kandy Muse et Laganja. Les trois finalistes de la première saison de Drag Race Belgique seront également présentes et assureront la première partie.

Pour réserver vos tickets, rendez-vous sur le site du Lotto Arena.