Drag Race Belgique : l'icône belge du punk Plastic Bertrand est l'invité du cinquième épisode

Il a côtoyé David Bowie et Andy Warhol à la grande époque et, depuis 40 ans, ça plane pour lui et bientôt pour nous aussi… Voici l’icône belge du punk : Plastic Bertrand ! - Rita Baga.

Avec cette introduction, le ton est directement donné : Plastic Bertrand est l’invité prestigieux de cette cinquième émission de Drag Race Belgique. Sa personnalité pétillante, ses prestations inimitables et son look déjanté ont fait de lui le juge idéal !

Véritable passionné de musique depuis son plus jeune âge, Roger Jouret de son vrai nom a créé son premier groupe chez les scouts à l’âge de 9 ans : "Bison Scout Band". Il a ensuite enchaîné les petites scènes jusqu’en 1977 où il va connaître un succès planétaire avec son tube "ça plane pour moi" qui s’écoulera à plus de 8 millions d’exemplaires ! Grâce à son style original et ses performances déjantées, il a marqué toute une génération et multiplié les succès avec des titres tels que "Tout petit la planète", "Stop ou encore" et "Sentimentale moi". S’en suivra une carrière incroyable avec des passages en télé, au cinéma et même une participation à l’Eurovision en 1987. Aujourd’hui encore, il est l’un des visages les plus emblématiques de l’industrie musicale belge.