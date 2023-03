Drag Race Belgique : l’histoire d’une Queen touche les jurés en plein cœur

Pour ce challenge, Athéna a donc voulu réinterpréter son histoire à sa façon, en vivant un réel moment de partage entre "mère et fille". Une vulnérabilité qui a touché sa drag daughter du jour, Lara Bellerose :

Ce qui m’a vraiment touchée quand tu m’as parlé de cette thématique et de ces costumes, c’est que tu le faisais en cachette de tes parents, de ta maman. Et donc peut-être que justement, dans ce thème de "mom and daughter", on transforme cette réalité, on la transcende. – Lara Bellerose.