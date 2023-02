BJ Scott, la "voix de velours made in USA", a conquis le cœur des Belges depuis plus de 30 ans grâce à son talent, mais aussi ses punchlines légendaires. Autrice, compositrice et interprète, elle comptabilise 9 albums et a multiplié les collaborations avec de nombreux artistes tels que Maurane, Niagara, Francis Cabrel, Loïc Nottet, Typh Barrow, ou Bernard Lavilliers. Coach emblématique de The Voice Belgique durant 9 saisons, elle est habituée à endosser le rôle de juré. Dans Drag Race Belgique, elle sera particulièrement attentive aux performances et à l’aisance scénique de nos queens.