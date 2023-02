Drag Race Belgique : découvrez sans plus attendre les premières minutes de l’émission

Drag Race, c’est une parfaite fusion entre des performances humoristiques, artistiques et une concurrence de haut niveau pour devenir LA Drag Queen de Belgique ! Durant ce show, vous partirez à la rencontre de l’univers Drag et vous vous laisserez sans doute séduire par leurs performances renversantes ! Le tout présenté devant un jury d’exception composé de l’influenceuse belge Lufy, du chanteur et acteur Mustii et de l’incontournable reine du Drag Rita Baga ! Chaque semaine, le banc des jurés accueillera un ou deux invités d’exception pour juger nos Drags sur leurs performances !