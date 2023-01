"Drag Race Belgique" : découvrez les membres du jury !

Mustii est un chanteur et acteur belge. Il travaille pour le théâtre et la télévision depuis près d’une décennie, une carrière d’acteur qui a été récompensée d’un Magritte du meilleur espoir masculin en 2019. En parallèle à son activité sur le petit et grand écran, Mustii est un passionné de musique et une véritable bête de scène. Il enregistre 2 albums solo :"21th Century boy", en hommage à David Bowie, son héros, et "The Darkest Night" un album plus personnel sur la santé mentale. Véritable artiste caméléon, chanteur, acteur, performeur, Mustii, grâce à sa précieuse expérience, tentera d’aiguiller au mieux nos Drag Queens sur leurs performances scéniques.