Drag Kings, Créatures, Queer, Queens : "Bruxelles peut se targuer d’être l’une des plus belles villes drag en termes de diversité"

Puis, l’autre enjeu, c’est de permettre aux artistes racisé·e·s d’accéder à des scènes populaires et reconnues. " Nous, on se croisait surtout dans des squats et des occupations où se réunissent essentiellement des personnes queer. Ces lieux alternatifs sont très chouettes : on s’y sent comme à la maison. Mais dans ces salles, on gagne peu d’argent. Parfois, c’est même bénévole. Et on s’adresse déjà à un public conscientisé. "

Quant à l’argument " Il n’y a pas assez d’artistes queer racisé·e·s", Melty’n Pothead le balaie d’une main. " C’est de la paresse de la part des médias ou des institutions culturelles. Quand on cherche des artistes queer racisé·e·s, on les trouve ! Une des solutions peut facilement être mise en place : il faut faire en sorte que ces artistes osent répondre à des appels à projet. Pour ce faire, les institutions culturelles doivent adopter une communication bien plus inclusive. "

Les Peaux de Minuit veulent ainsi incarner une forme de lutte intersectionnelle : on ne peut pas se battre contre la queerphobie sans lutter contre le sexisme, la grossophobie et le racisme. " Et ça, ça passe par nous laisser de la place et nous permettre de faire entendre nos voix, nos histoires ici à Bruxelles. On veut délivrer nos messages politiques, mais pas seulement : on veut aussi juste faire un show, nous amuser, divertir le grand public. "

Pour suivre les membres des Peaux de Minuit :

Pour les prochains spectacles des Peaux de Minuit, rendez-vous le 25 juin à la galerie d’art " That’s what x Said " et le 26 juillet au Cabaret Mademoiselle.

* Pour découvrir cette culture queer et racisée américaine (" Ball Culture "), vous pouvez regarder la série " Pose " ou le film documentaire " Paris is Burning ".