Drag Couenne, gagnante de l’émission Drag Race : "C’est hyper compliqué de vivre du drag"

Gagnante de Drag Race Belgique, Drag Couenne était l’invitée du 8/9 et du Mug pour nous parler de son expérience dans l’émission et de sa façon de vivre de son métier.

Ils étaient dix candidats au départ et n’étaient plus que trois pour la finale. Après huit semaines de compétition, c'est Drag Couenne qui a été élue meilleure drag-queen de Belgique. "J’ai perdu toute émotion. Bizarrement pendant tout l’épisode j’ai pleuré, j’étais triste que tout soit fini, et là c’était tellement trop que je n’ai plus rien ressenti", raconte-t-elle.

Une victoire qui pourrait servir de tremplin pour la suite, dans un métier peu rémunérateur mais très coûteux.

"C’est hyper compliqué d’en vivre. Il y en a quelques unes dans Drag Race qui en vivent mais pas beaucoup, d’autres qui ont quitté leur boulot après Drag Race parce qu’elles ont envie d’en vivre", explique Drag Couenne. "Moi je suis un comédien à la base […]. Je vis du théâtre, de la performance et du drag entre autres."

La finale de l’émission et le couronnement de Drag Couenne sont bien sûr à revoir sur Auvio.