Drag Couenne était dans le Réveil de Tipik

La première saison de Drag Race est terminée et c’est Drag Couenne qui a remporté la couronne. Grâce à des looks audacieux, une attitude de reine et une belle expérience de comédienne, venant du théâtre, à seulement 24 ans, elle a su s’imposer comme la star du drag de notre pays.

Pour fêter ça, la gagnante est passée dans le Réveil de Tipik donner ses premières impressions à Marco, Lara, Audrey et François. On en apprend plus sur son parcours, sa vie dans l’aventure avec les autres queens et ses aspirations futures.

Un moment dans le Réveil de Tipik à retrouver sur Auvio et sur les réseaux de Tipik. Vous pouvez aussi toujours voir ou revoir l’intégralité de la saison de Drag Race sur Auvio.