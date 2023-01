Figure montante du drag belge, Drag Couenne est comédienne et est habituée à s’exprimer en public. Elle fait partie du collectif "Not Allowed" regroupant principalement des performeurs trans. Elle représente ainsi un drag alternatif et politique. Habituée à performer dans les squats, elle est reconnue pour ses performances exceptionnelles et uniques ainsi que pour ses maquillages hauts en couleurs.