Dracula : l’œuvre de Bram Stoker racontée dans un podcast en 5 épisodes glaçants

Si des histoires existaient déjà sur de tels monstres, ce livre figure comme l’une des œuvres majeures de la littérature fantastique. L’intrigue au suspense haletant se conjugue à l’identité complexe du comte Dracula : un homme, ni complètement mort, ni complètement vivant, un vampire aussi cruel que raffiné.

Le succès remporté par le livre s’explique aussi par son époque et ses sources : les histoires de vampires foisonnent au XIXe siècle, la figure de ce damné est inspirée par le voïvode Vlad III surnommé Draculea et aussi 'l’Empaleur' pour avoir mutilé ses opposants et son père Dracul (le Dragon). Récit de voyage fantastique entre Londres et les Carpates, Dracula exploite les thèmes de la folie à travers plusieurs personnages, l’œuvre étant contemporaine des premiers essais sur la psychanalyse de Sigmund Freud.

L’œuvre de Bram stoker aura un tel retentissement que le personnage de Dracula sera adapté sur les planches, en série et en bande dessinée. Son aura est également si impressionnante que Dracula s’est imposé comme l’un des monstres les plus populaires d’Halloween. Bien plus qu’un simple monstre tapi dans l’ombre, il reste un héros du 7e art, mis paradoxalement à sa condition de vampire, sous le feu des projecteurs. Son image sera exploitée environ 200 fois au cinéma, et sous toutes les coutures. Mais connaissez-vous l’histoire originale du célèbre comte vampire ?

► L’œuvre de Bram Stoker, adaptée en podcast par Mehdi Bayad, vous est contée sur La Première, dans une atmosphère sonore aussi lugubre que stressante.

