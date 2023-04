Drache nationale: une invitation à rester positif quand le ciel vous tombe sur la tête

"C'est la même chose quand vous organisez un barbecue, que tout le monde est bien installé dans le jardin et que l'orage éclate. La fête sera différente, mais elle aura lieu quand même", expliquent Gaëlle, Tom et Denis. Mêlant techniques de clown et jonglerie, leur création sera proposée pour la première fois au public ce samedi dans le cadre de la piste aux espoirs à Tournai. Drache nationale est une invitation à "positiver quand c'est la merde".