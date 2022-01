"Dr. Jack & Mr. Nicholson" : le portrait saisissant d'une légende

Du petit assistant à l’immense star

Nicholson ne veut pas de cette vie étriquée dans le New Jersey qui le condamnerait à vivre comme ses parents. Alors du jour au lendemain, à à peine 18 ans, il part à Hollywood, cultivant en secret le rêve de faire du cinéma. Petit provincial fauché, il dégote un premier job à la MGM pour amener le café et ça lui permet de voir les tournages qu’il adore. Et bien qu’on lui prédit qu’il n’aurait pas de carrière vu son physique, sa voix nasillarde et son accent du New Jersey, Jack décroche des petits rôles au cinéma et à la télé. Et déjà en 1958, son rôle de Jimmy Wallace dans son premier film Cry Baby Killer est le reflet de ce qu’il est dans la vie : un jeune de 21 ans mal dans sa peau qui étouffe dans sa ville de province.

Un réalisateur, Roger Corman, va voir avant les autres ce qui distingue Jack des autres jeunes acteurs de l’époque : "il était très intelligent, très malin, et il avait un humour décalé". Les trois films qu’il tourne pour Corman ne sont pas des rôles décisifs mais il s’approprie ses personnages et grâce à l’émergence des cinéastes indépendants à Hollywood, il va pouvoir élargir son horizon. Roger Corman détient l’écurie des talents de demain : Nicholson mais aussi Peter Fonda, Francis Ford Coppola, Denis Hopper, Martin Scorsese… et sous l’impulsion de la culture européenne avec comme inspiration Camus ou Godard, Jack va se mettre à l’écriture.

Mais alors qu’il peine toujours à trouver sa place, c’est en 1969, à 32 ans, qu’il va enfin crever l’écran dans Easy Rider, film à petit budget et au succès énorme qui va révolutionner le cinéma américain et faire basculer sa carrière. Voilà enfin un rôle qui lui correspond : un personnage intelligent et original. Il devient instantanément une star. Et c’est à cette nouvelle vague de réalisateurs qu’Hollywood confie les clés de la maison.

Après le jeune borderline alcoolo d’Easy Rider, il peut faire ses propres choix. C’est ainsi qu’il refuse le rôle principal dans Le Parrain, et qu’il se choisit des personnages proches de ce qu’il est réellement : borderline. Il y aura aussi cette succession de personnages sombres, des anti-héros que Nicholson préfère nommer losers, notamment en incarnant le faux malade mental dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, la démence meurtrière dans Shining, ou encore le psychopathe hystérique dans Batman… tous donnant écho à un fragment de son identité.

La réalisatrice revient aussi sur l’histoire familiale de Jack Nicholson, complexe et douloureuse, et qui, là encore, permet de mieux saisir la personnalité de Jack Nicholson et l’incidence de son histoire dans ses films.

