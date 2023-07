Dr. Dre explique pourquoi il a refusé de travailler avec Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder et Bruce Springsteen

Vu la longévité de la carrière de Dre, ce sont beaucoup de sujets qui ont été mis sur la table lors de l’émission de Kevin Hart, "Hart to Heart", notamment celui de ses collaborations. Si le rappeur et producteur californien ayant appartenu au collectif légendaire N.W.A a travaillé avec de nombreux artistes tels que The Game, Kendrick Lamar, Anderson. Paak mais surtout Eminem et Snoop Dogg qui n’auraient certainement pas eu les mêmes carrières sans lui, il a avoué avoir refusé de travailler avec Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder et Bruce Springsteen, comme on peut le lire sur PureBreak.

Oui oui, vous avez bien lu ! Mais Dre a partagé la raison de son refus, qui est très intéressante. S’adressant à son hôte, il a expliqué : "Ils m’ont juste demandé de travailler avec eux et je me suis dit ‘Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire avec eux ? Ce sont mes p****** de héros’".

Il a précisé : "Ce que je ressens pour Stevie, Prince, Michael, Bruce Springsteen et tous ces artistes incroyables pourrait changer en travaillant avec eux. Ce sont mes p****** de héros… J’aime l’idée de pouvoir me dire que j’ai grandi en les écoutant et je veux que ça reste comme ça. Je ne veux pas gâcher cette idée".