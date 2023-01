Dr Dre choqué d’apprendre qu’Eminem était blanc après l’avoir entendu sur sa démo

Lors de la cérémonie Rock & Roll Hall Fame qui s’est tenue au Microsoft Theatre de Los Angeles, Dr Dre est monté sur scène pour présenter Eminem et a confié ses premières impressions sur le rappeur.

C’était durant la cérémonie du Rock & Roll Hall Fame en novembre dernier. Plusieurs stars étaient présentes comme Dolly Parton, Lionel Richie, Pat Benatar, Eurythmics ou encore Eminem. Lors de son discours de présentation, Dr Dre a partagé ses premières impressions sur le rappeur qu’il a eu du mal à imaginer blanc.

"Il y a plus de 20 ans, Jimmy Lovine m’a fait écouter une démo d’un gars qui se faisait appeler Eminem. La première chose que j’ai dite a été : 'Qu’est-ce qu’il vient de dire ?' Je l’ai tellement aimé que je ne pouvais pas m’arrêter de l’écouter. Quelques jours plus tard, Jimmy m’a appelé et m’a dit : 'Hey Dre, tu sais que c’est un Blanc, n’est-ce pas ?' Ça m’a complètement foutu en l’air! Ça ne m’avait même pas traversé l’esprit", a déclaré le magnat du hip-hop.

Malgré le refus de son équipe à l’époque, Dre a insisté. Pour lui, il fallait que Marshall Mathers (de son vrai nom) signe chez lui. Il savait que "le don d’Eminem était indéniable". "Chacun de nous était exactement ce dont l’autre avait besoin. Et j’étais prêt à parier toute ma carrière là-dessus", a-t-il poursuivi avant d’ajouter que le rappeur "a amené le hip-hop en Amérique centrale".

Eminem avait ensuite interprété quelques tubes dont "Lose Yourself", "My Name Is" et "Not Afraid".