Dr Boogie spéciale Blues Café

Ce lundi 27 février, place à la résurrection des fameux Blues Café dans l’émission Dr. Boogie à partir de 21h.

Toutes ces soirées ont été enregistrées et archivées par nos très talentueux techniciens de Classic21.

Vous entendrez des artistes venus de Wallonie, de Flandre, du Limbourg, de Bruxelles, de France et des USA.

L’émission couvrira la période 2006 – 2008 dans les locaux de la RTBF Mons et la période 2016 – 2018 en Wallonie et à Bruxelles.

AU programme :

GHALIA & THE NAPHTALINES – 44 RAVE – THOM AND THE TONEMASTERS – SHAKEDOWN TIM – THE WILD ONES – ELMORE D – FRIED BOURBON – LES GENERALS JACK – BLACK CAT JOE & MISS CORINA – VOODOO BOOGIE – LAWEN STARK – WALTER BROES – THE BLUE CHEVY’S – CHRIS WATSON – PHILIP CASTEELS – WILD BOOGIE COMBO – COUNTRY COOKING – THE MAMA’S BOYS – NICO DUPORTAL – DOGHOUSE SAM & the MAGNATONES – RUSTY ROOTS – LITTLE HOOK.