Dr Boogie, la playlist du lundi 31 juillet 2023

|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|MY CRIME
|THE ROLLING STONES
|EVERYBODY NEEDS SOMEBODY
|ANDY FAIRXEATHER LOW
|LA LA MUSIC
|MICKEY JUPP
|GOOD GRACIOUS ME
|NICK LOWE
|WILDEST DREAM
|GERAINT WATKINS
|NOBODY
|GEORGIE FAME
|SOUL STOMP
|WYNDER K FROG
|GASOLINE ALLEY
|LOVE SCULPTURE
|WANG DANG DOODLE
|STEAMHAMMER
|YOU LL NEVER KNOW
|CHCICKEN SHACK
|WORRIED ABOUT MY WOMAN
|CLIMAX BLUES BAND
|FLIGHT
|JOHN DUMMER BLUES BAND
|NINE BY NINE
|THE PRETTY THINGS
|MONA
|PAUL REVERE & the RAIDERS
|LOUIE LOUIE
|THE PERPETRATORS
|CHAMPAGNE & REEFER
|THE PERPETRATORS
|DON T LAUGH AT ME
|THE PERPETRATORS
|WEE WEE HOURS
|THE PERPETRATORS
|GARMONBOZIA
|THE PERPETRATORS
|BALTIMORE
|THE PERPETRATORS
|OFF THE HOOK
|THE PERPETRATORS
|WHAT I'SAY / SHE S GONE
|LARKIN POE
|GEORGIA OFF MY MIND
|LARKIN POE
|STRIKE GOLD
|LARKIN POE
|BOLD CUTTERS & FAMILY MAN
|WEBB WILDER
|HIGH ROLLIN
|ALLIGATOR STEW
|DOESN T REALLY MATTER
|BOO BOO DAVIS
|I M COMIN HOME
|LIL ED & BLUES IMPERIALS
|LONGER HOURS SHORTER DAYS
|LIL ED & BLUES IMPERIALS
|SHY VOICE
|MUD MORGANFIELD
|SON OF THE 7th SON
|MUD MORGANFIELD
|LOVE TO FLIRT
|MUD MORGANFIELD
|SHORT DRESSED WOMAN
|JOE LOUIS WALKER
|WALKING UP THE DEAD
|JOE LOUIS WALKER
|ROOT DOWN
|JOE LOUIS WALKER
|BLUE MIRROR
|LIL JIMMY REED
|LUMP OF COAL
|LIL JIMMY REED
|BEEN DRINKIN MUDDY WATER
|ROBERT FINLEY
|COUNTRY BOY
|ROBERT FINLEY
|COUNTRY CHILD