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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 31 juillet 2023

Temps de lecture
Par Walter De Paduwa via
Interprète Titre
   
CANNED HEAT MY CRIME
THE ROLLING STONES EVERYBODY NEEDS SOMEBODY
ANDY FAIRXEATHER LOW LA LA MUSIC
MICKEY JUPP GOOD GRACIOUS ME
NICK LOWE WILDEST DREAM
GERAINT WATKINS NOBODY
GEORGIE FAME SOUL STOMP
WYNDER K FROG GASOLINE ALLEY
LOVE SCULPTURE WANG DANG DOODLE
STEAMHAMMER YOU LL NEVER KNOW
CHCICKEN SHACK WORRIED ABOUT MY WOMAN
CLIMAX BLUES BAND FLIGHT
JOHN DUMMER BLUES BAND NINE BY NINE
THE PRETTY THINGS MONA
   
PAUL REVERE & the RAIDERS LOUIE LOUIE
THE PERPETRATORS CHAMPAGNE & REEFER
THE PERPETRATORS DON T LAUGH AT ME
THE PERPETRATORS WEE WEE HOURS
THE PERPETRATORS GARMONBOZIA
THE PERPETRATORS BALTIMORE
THE PERPETRATORS OFF THE HOOK
THE PERPETRATORS WHAT I'SAY / SHE S GONE
LARKIN POE GEORGIA OFF MY MIND
LARKIN POE STRIKE GOLD
LARKIN POE BOLD CUTTERS & FAMILY MAN
WEBB WILDER HIGH ROLLIN
ALLIGATOR STEW DOESN T REALLY MATTER
   
   
   
BOO BOO DAVIS I M COMIN HOME
LIL ED & BLUES IMPERIALS LONGER HOURS SHORTER DAYS
LIL ED & BLUES IMPERIALS SHY VOICE
MUD MORGANFIELD SON OF THE 7th SON
MUD MORGANFIELD LOVE TO FLIRT
MUD MORGANFIELD SHORT DRESSED WOMAN
JOE LOUIS WALKER WALKING UP THE DEAD
JOE LOUIS WALKER ROOT DOWN
JOE LOUIS WALKER BLUE MIRROR
LIL JIMMY REED LUMP OF COAL
LIL JIMMY REED BEEN DRINKIN MUDDY WATER
ROBERT FINLEY COUNTRY BOY
ROBERT FINLEY COUNTRY CHILD

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

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