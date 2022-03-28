|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|GET ON MY AIRPLANE
|J.GEILS BAND
|GETTIN OUT
|TED NUGENT & AMBOY DUKES
|ROT GUT
|BOB SEGER
|BACK IN 72
|THE ROCKETS
|THE ROCKET CAR WASH BLUES
|CUB KODA
|MUMBLIN GUITAR
|BOSS COMBO
|BIG TWIST
|THE VICE-ROYS
|BUZZ BOMB
|STEVE ROWLAND
|HERE KUM THE KARTS
|THE MAR KEYS
|NIGHT BEFORE
|TOMMY JAMES & the SHONDELLS
|THUNDERBOLT
|THE TRASHMEN
|BAD NEWS
|THE WONDER WHO
|SASSY
|JERRY MC NEISH
|TORQUAY
|RUDY & the REMO BOPS
|RUDY S MONKEY
|THE LEGENDS
|LATE TRAIN
|THE ATMOSPHERES
|THE FICKLE CHICKEN
|MISSISSIPPI MUDSHARKS
|NEVER SATISFIED MAN
|THE RADIO KINGS
|I GOT LOVE IF YOU WANT IT
|BOBBY RADCLIFF
|YOU WIN
|DUKE ROBILLARD
|JUDGEMENT DAY
|TWO BONES AND A PICK
|DADDY S HOME
|TOO SLIM and the TAILDRAGGERS
|WESTERN MAN
|RED RIVER
|FOOL S PARADISE
|THE BEL AIRS
|GONNA WALK
|THE BEL AIRS
|HEY LITTLE LEE
|THE BEL AIRS
|HOOK MY PONY
|FAIRLEY HOLDEN
|COO SEE COO
|AL DEXTER
|DIDDY WAH BOOGIE
|COWBOY COPAS
|TENNESSEE FLAT GUITAR
|LOUIS INNIS
|GOOD MORNING JUDGE
|AUBLEY LUMAN
|UH HUH HONEY
|JB LENOIR
|MAMA TALK TO YOUR DAUGHTER
|BUSTER BENTON
|SORRY
|SONNY BOY WILLIAMSON
|HURTS ME SO MUCH PART 1
|HOMESICK JAMES
|LITTLE AND LOW
|WALTER HORTON
|I NEED MY BABY BLUES
|SMOKEY SMOTHERS
|I M LOOKIN FOR YOU
|BIG JOE WILLIAMS
|HIGHWAY 49
|RL BURNSIDE
|SKINNY WOMAN
|RL BURNSIDE
|POOR BLACK MATTIE
|WILLIE WILLIAMS
|YOU GOT TO GIVE ME SOME
|BLIND JOE HILL
|ROCK THE NIGHT BABY
|BLIND JOE HILL
|HIDEWAY
|MAGIC SAM
|FEELIN GOOD
|CLIFTON CHENIER
|BANANA MAN
|GUITAR JR
|GO TO THE MARDI GRAS
|PEPPERMINT HARRIS
|MY TIME AFTER WHILE
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Dr Boogie
Dr Boogie, la playlist du lundi 28 mars 2022
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