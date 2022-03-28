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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 28 mars 2022

il y a 11 minutes1 min
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT GET ON MY AIRPLANE
J.GEILS BAND GETTIN OUT
TED NUGENT & AMBOY DUKES ROT GUT
BOB SEGER BACK IN 72
THE ROCKETS THE ROCKET CAR WASH BLUES
   
   
CUB KODA MUMBLIN GUITAR
BOSS COMBO BIG TWIST
THE VICE-ROYS BUZZ BOMB
STEVE ROWLAND HERE KUM THE KARTS
THE MAR KEYS NIGHT BEFORE
TOMMY JAMES & the SHONDELLS THUNDERBOLT
THE TRASHMEN BAD NEWS
THE WONDER WHO SASSY
JERRY MC NEISH TORQUAY
RUDY & the REMO BOPS RUDY S MONKEY
THE LEGENDS LATE TRAIN
THE ATMOSPHERES THE FICKLE CHICKEN
   
   
MISSISSIPPI MUDSHARKS NEVER SATISFIED MAN
THE RADIO KINGS I GOT LOVE IF YOU WANT IT
BOBBY RADCLIFF YOU WIN
DUKE ROBILLARD JUDGEMENT DAY
TWO BONES AND A PICK DADDY S HOME
TOO SLIM and the TAILDRAGGERS WESTERN MAN
RED RIVER FOOL S PARADISE
THE BEL AIRS GONNA WALK
THE BEL AIRS HEY LITTLE LEE
THE BEL AIRS HOOK MY PONY
   
   
   
   
FAIRLEY HOLDEN COO SEE COO
AL DEXTER DIDDY WAH BOOGIE
   
COWBOY COPAS TENNESSEE FLAT GUITAR
LOUIS INNIS GOOD MORNING JUDGE
AUBLEY LUMAN UH HUH HONEY
   
   
   
JB LENOIR MAMA TALK TO YOUR DAUGHTER
BUSTER BENTON SORRY
SONNY BOY WILLIAMSON HURTS ME SO MUCH PART 1
HOMESICK JAMES LITTLE AND LOW
WALTER HORTON I NEED MY BABY BLUES
SMOKEY SMOTHERS I M LOOKIN FOR YOU
BIG JOE WILLIAMS HIGHWAY 49
RL BURNSIDE SKINNY WOMAN
RL BURNSIDE POOR BLACK MATTIE
WILLIE WILLIAMS YOU GOT TO GIVE ME SOME
BLIND JOE HILL ROCK THE NIGHT BABY
BLIND JOE HILL HIDEWAY
MAGIC SAM FEELIN GOOD
CLIFTON CHENIER BANANA MAN
GUITAR JR GO TO THE MARDI GRAS
PEPPERMINT HARRIS MY TIME AFTER WHILE

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