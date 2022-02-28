|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|MARIE LAVEAU
|THE VENTURES
|GUITAR BOOGIE WOOGIE
|THE VENTURES
|PENETRATION
|THE VENTURES
|NO TRESPASSING
|THE VENTURES
|WALK DON T RUN
|THE VENTURES
|DRIVIN GUITARS
|THE VENTURES
|THE TWOMP
|THE VENTURES
|WIPE OUT
|THE ANIMALS
|PRETTY THING
|DUSTER BENNETT
|I LOVE MY BABY
|DHARMA BLUES BAND
|MOPPERS BLUES
|GORDON SMITH
|HIGHWAY 51
|TOP TOPHAM
|GLOBETROTTIN
|ROYD RIVERS and CLIFF AUNGIER
|MEAN OL SOUTHERN
|JO ANN KELLY
|I FEEL SO GOOD
|MUNGO JERRY
|SAN FRANCISCO BAY BLUES
|SCOTS
|FREAK FLAG
|GREEN ON RED
|SHE S ALL MINE
|MY BABY
|MONEY MAN
|MY BABY
|GOT A HABIT
|MY BABY
|LEAVE FOR GOOD
|JOHN DOE
|TOUCH ME BABY
|SLIM DUNLAP
|JUST FOR THE HELL OF IT
|DRUMBO
|BUS TICKET OUTTA TOWN
|THE CRUEL SEA
|NO CHOICE
|JOHN SPENCER / DICKINSON BROTHERS
|CRYIN
|BIG SUGAR
|ALL OVER NOW
|CHRIS MONTEZ
|LET S DANCE
|RITCHIE VALENS
|COME ON LET S GO
|JERRY JAYE
|HELLO JOSEPHINE
|SAM BUTERA
|BIM BAM
|FREDDIE CANNON
|TALLAHASSE LASSIE
|EDDIE KIRKLAND
|GOIN BACK TO THE BACKWOODS
|EDDIE BURNS
|WHEN I GET DRUNK
|HARMONICA SHAH
|BRING ME MY SHOTGUN
|WILLIE WARREN
|KILLING FLOOR
|LEON HORNER
|BOOGIE CHILLUN
|EMANUEL YOUNG
|TORE UP
|JOHN LEE HOOKER
|I M IN THE MOOD
|JUNIOR WELLS
|WAYS LIKE AN ANGEL
|EDDIE BOYD
|UNFAIR LOVERS
|LOUIS MYERS
|THAT S ALL RIGHT
|HOMESICK JAMES
|EARLY ONE MORNING
|SNOOKY PRYOR
|HARP BOOGIE
|HOWLIN WOLF
|EVIL
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Dr Boogie
Dr Boogie, la playlist du lundi 28 février 2022
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