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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 28 février 2022

il y a 2 heures1 min
Par Walter De Paduwa
Dr BoogieRubriquesClassic 21BLUESROCK
Interprète Titre
   
CANNED HEAT MARIE LAVEAU
THE VENTURES GUITAR BOOGIE WOOGIE
THE VENTURES PENETRATION
THE VENTURES NO TRESPASSING
THE VENTURES WALK DON T RUN
THE VENTURES DRIVIN GUITARS
THE VENTURES THE TWOMP
THE VENTURES WIPE OUT
   
   
   
THE ANIMALS PRETTY THING
DUSTER BENNETT I LOVE MY BABY
DHARMA BLUES BAND MOPPERS BLUES
GORDON SMITH HIGHWAY 51
TOP TOPHAM GLOBETROTTIN
ROYD RIVERS and  CLIFF AUNGIER MEAN OL SOUTHERN
JO ANN KELLY I FEEL SO GOOD
MUNGO JERRY SAN FRANCISCO BAY BLUES
   
   
   
SCOTS FREAK FLAG
GREEN ON RED SHE S ALL MINE
MY BABY MONEY MAN
MY BABY GOT A HABIT
MY BABY LEAVE FOR GOOD
JOHN DOE TOUCH ME BABY
SLIM DUNLAP JUST FOR THE HELL OF IT
DRUMBO BUS TICKET OUTTA TOWN
THE CRUEL SEA NO CHOICE
JOHN SPENCER / DICKINSON BROTHERS CRYIN
BIG SUGAR ALL OVER NOW
   
   
CHRIS MONTEZ LET S DANCE
RITCHIE VALENS COME ON LET S GO
   
JERRY JAYE HELLO JOSEPHINE
SAM BUTERA BIM BAM
FREDDIE CANNON TALLAHASSE LASSIE
   
   
EDDIE KIRKLAND GOIN BACK TO THE BACKWOODS
EDDIE BURNS WHEN I GET DRUNK
HARMONICA SHAH BRING ME MY SHOTGUN
WILLIE WARREN KILLING FLOOR
LEON HORNER BOOGIE CHILLUN
EMANUEL YOUNG TORE UP
JOHN LEE HOOKER I M IN THE MOOD
JUNIOR WELLS WAYS LIKE AN ANGEL
EDDIE BOYD UNFAIR LOVERS
LOUIS MYERS THAT S ALL RIGHT
HOMESICK JAMES EARLY ONE MORNING
SNOOKY PRYOR HARP BOOGIE
HOWLIN WOLF EVIL

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

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