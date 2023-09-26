Dr Boogie, la playlist du lundi 25 septembre 2023

|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|SKAT
|SHOT JACKSON / BUDDY EMMONS
|HOLD IT
|BUDDY EMMONS
|A BUNDLE OF RAGS
|CHET ATKINS / JERRY REED
|CANNONBALL RAG
|HANK SNOW
|THE RHUMBA BOOGIE
|BOBBY HELMS
|TENNESSEE ROCK AND ROLL
|THE WILLIS BROTHERS
|MOONLIGHT DRIVE IN A DIESEL
|THE TEXAS TROUBADOURS
|LEON S GUITAR BOOGIE
|STEVE YOUNG
|BRAIN CLOUDY BLUES
|J. C CROWLEY
|HANG THE MOON TONIGHT
|RODNEY CROWELL
|CRAZY BABY
|DELBERT MC CLINTON
|TOO MUCH STUFF
|LACY J DALTON
|ME AND YOU
|DWIGHT YOAKAM
|GUITARS & CADILLACS
|MEL MC DANIEL
|THE TRACTOR
|BILLY BURNETTE
|GONE AGAIN
|RICKY VAN SHELTON
|WILD EYED DREAM
|GRATEFUL DEAD
|LOUIE LOUIE
|JANIS JOPLIN
|ONE GOOD MAN
|DEEP PURPLE
|DEMON S EYE
|LED ZEPPELIN
|YOU SHOOK ME
|JOHNNY WINTER
|I LOVE EVERYBODY
|HARVEY MANDEL
|THE SNAKE
|ROGER CHAPMAN SHORTLIST
|CAN T GET IN
|TEN YEARS AFTER
|I M GOING HOME
|JIMI HENDRIX EXPERIENCE
|BLEEDING HEART
|CARLOS SANTANA
|MUDBONE
|BERTICE READING
|I D GLADLY DO IT AGAIN
|CAMILLE HOWARD
|INSTANTANEOUS BOOGIE
|ESTHER PHILLIPS
|DON T LET ME LOSE THIS DREA
|ESTHER PHILLIPS
|I M GETTING LONG TONIGHT
|ESTHER PHILLIPS
|CRY ME A RIVER BLUES
|ETTA JAMES
|JUST A LITTLE BIT
|TINY TOPSIE
|I MISS YOU SO
|CLEO BROWN
|BOOGIE WOOGIE
|MARYLIN SCOTT
|BEER BOTTLE BOOGIE
|MADONNA MARTIN
|MADONNA S BOOGIE
|VIVIANE GREENE
|THE UNFINISHED BOOGIE
|ELLA FITZGERALD & the INK SPOTS
|COW COW BOOGIE
|HELEN HUMES
|CENTRAL AVENUE BOOGIE
|NELLIE LUTCHER
|LAKE CHARLES BOOGIE
|HADDA BROOKS
|BULLY WULLY BOOGIE
|MARY DEPINA
|BOOGIE WOOGIE MAN
|MARTHA DAVIS
|SAME OLD BOOGIE
|ANNIE LAURIE
|ANNIE S BLUES