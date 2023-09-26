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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 25 septembre 2023

Par Walter De Paduwa via

Retrouvez tout l’univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT SKAT
SHOT JACKSON / BUDDY EMMONS HOLD IT
BUDDY EMMONS A BUNDLE OF RAGS
CHET ATKINS / JERRY REED CANNONBALL RAG
HANK SNOW THE RHUMBA BOOGIE
BOBBY HELMS TENNESSEE ROCK AND ROLL
THE WILLIS BROTHERS MOONLIGHT DRIVE IN A DIESEL
THE TEXAS TROUBADOURS LEON S GUITAR BOOGIE
STEVE YOUNG BRAIN CLOUDY BLUES
J. C CROWLEY HANG THE MOON TONIGHT
RODNEY CROWELL CRAZY BABY
DELBERT MC CLINTON TOO MUCH STUFF
LACY J DALTON ME AND YOU
DWIGHT YOAKAM GUITARS & CADILLACS
MEL MC DANIEL THE TRACTOR
BILLY BURNETTE GONE AGAIN
RICKY VAN SHELTON WILD EYED DREAM
   
   
GRATEFUL DEAD LOUIE LOUIE
JANIS JOPLIN ONE GOOD MAN
DEEP PURPLE DEMON S EYE
LED ZEPPELIN YOU SHOOK ME
JOHNNY WINTER I LOVE EVERYBODY
HARVEY MANDEL THE SNAKE
ROGER CHAPMAN SHORTLIST CAN T GET IN
TEN YEARS AFTER I M GOING HOME
JIMI HENDRIX EXPERIENCE BLEEDING HEART
CARLOS SANTANA MUDBONE
   
   
BERTICE READING I D GLADLY DO IT AGAIN
CAMILLE HOWARD INSTANTANEOUS BOOGIE
ESTHER PHILLIPS DON T LET ME LOSE THIS DREA
ESTHER PHILLIPS I M GETTING LONG TONIGHT
ESTHER PHILLIPS CRY ME A RIVER BLUES
ETTA JAMES  JUST A LITTLE BIT
TINY TOPSIE I MISS YOU SO
CLEO BROWN BOOGIE WOOGIE
MARYLIN SCOTT BEER BOTTLE BOOGIE
MADONNA MARTIN MADONNA S BOOGIE
VIVIANE GREENE THE UNFINISHED BOOGIE
ELLA FITZGERALD & the INK SPOTS COW COW BOOGIE
HELEN HUMES CENTRAL AVENUE BOOGIE
NELLIE LUTCHER LAKE CHARLES BOOGIE
HADDA BROOKS BULLY WULLY BOOGIE
MARY DEPINA BOOGIE WOOGIE MAN
MARTHA DAVIS SAME OLD BOOGIE
ANNIE LAURIE ANNIE S BLUES

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